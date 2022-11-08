Bodrum’da Yeni Devlet Hastanesi faaliyete geçti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yeni Devlet Hastanesi faaliyete başladı. Hastanede ilk doğum da gerçekleşti. Dünyaya gelen bebeğe Umut Ege adı verildi. 2016 yılında yapımına başlanan Bodrum Devlet Hastanesi'nin yapımı, geçen yıl Ağustos ayında tamamlanmıştı.



İLK BEBEK DOĞDU

İLK olarak ağız ve diş sağlığı ünitesi hizmetine başlayan hastane, dün sabah itibariyle tamamen faaliyete girdi. Hastanede dünyaya gelen ilk bebek de Tayfun ve Efil Yağcı Kılıç çiftinin Umut Ege isimli bebeği oldu. Çift, ikinci bebeklerini dün sabah yeni hastanede kucaklarına aldı. 150 yatak, 56 poliklinik, 40'ın üzerinde yoğun bakım ünitesi ile hizmet veren hastane, geniş otoparkları ile dikkati çekiyor.



■ ADEM ÜLKER

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