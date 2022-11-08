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Haberler Muğla Datça’ya ilk dev gemi yanaştı

Datça’ya ilk dev gemi yanaştı

8.11.2022

Datça’ya ilk dev gemi yanaştı
MUĞLA'NIN Datça ilçesi, tarihinde ilk kez bir kruvaziyer gemisi ağırladı. Datça'da dev geminin yanaşacağı özellikte bir liman bulunmadığı için özel izinle açığa demir atan gemideki yolcular, tender diye tabir edilen deniz aracı ile kıyıya ulaştırıldı. Devre mülk gemisi olarak bilinen The World isimli 2002 yapımı 196 metre uzunluğundaki Bahama bayraklı yolcu gemisi Rodos seferinin ardından 255 personel ve 192 yolcusu ile birlikte Datça'ya geldi. Kruvaziyer gemilerinin yanaşacağı limanı olmayan Datça'ya gelen gemi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan özel izinle açığa demirledi. Yolcular dev geminin kendi bünyesinde yer alan tender gemilerle kıyıya yanaştırıldı. Yolcuların bir kısmının Datça çarşısını gezeceği, bir kısmının ise otobüslerle Knidos Antik Kenti'ni ziyaret edeceği öğrenildi. İki gün boyunca Datça'da bulunacak olan dev geminin sonrasında Fethiye, Kaş ve Marmaris limanlarına uğrayacağı öğrenildi.

■ ADEM ÜLKER
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