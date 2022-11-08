Muğla’da altın tablet ele geçirildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar kapsamında A.S, İ.C. ve Ş.S'nin il dışından Milas ilçesine getirdikleri tarihi eseri satacakları bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine harekete geçen, KOM Şube Müdürlüğü ve Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince takibe alınan araç ilçe girişinde durdurularak şüphelilerin üzerinde ve araçta arama yapıldı.

Aramada Helenistik Dönem'e ait 560 gram ağırlığında altın tablet ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 3 şüpheli jandarma karakoluna götürüldü.