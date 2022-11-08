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Haberler Muğla Muğla'da tarihi eser kaçakçıları altın tabletle yakalandı

Muğla'da tarihi eser kaçakçıları altın tabletle yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine herekete geçen jandarma ekipleri durdurdğu araçta 560 gram ağırlığında altın tablet ele geçirdi.

İHA

08.11.2022, 16:48

Muğla’da tarihi eser kaçakçıları altın tabletle yakalandı

Edinilen bilgiye göre, bazı şahısların il dışından Milas'a gelerek tarihi eser alacaklarının ihbarını alan jandarma ekipleri takibe alınan otomobili durdurdu. Şüpheli araç içerisinde bulunan A.S., İ.C. ve Ş.S. isimli şahıslar jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Araçta arama yapan jandarma ekipleri 1 adet Helenistik döneme ait 6,5X7 cm ebatında 560 gram ağırlığında altın tablet, bir miktar kubar esrar maddesi ele geçirdi. A.S., İ.C. ve Ş.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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