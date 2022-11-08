Sokaklar 15 dakikada göle döndü

BODRUM'DA meydana gelen sağanak yağış sonrası yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Her yağışta hayatın felç olduğu Bodrum'da yine aynı manzara yaşandı. Sadece 15 dakika süren sağanak yağışta cadde ve sokaklar göle döndü. Yaklaşık 1 saat boyunca çakan şimşeklerin ardından bir trafoya yıldırım düştü, Konacık bölgesinde elektrik kesintisi yaşandı. Göle dönen Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Konacık Atatürk Bulvarı ve Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde araçlar ilerlemekte güçlük çekti, maddi hasarlı kazalar meydana geldi.



■ ADEM ÜLKER

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