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Haberler Muğla Altı yıl önce kaybolan oğlu için gözyaşı döküyor

Altı yıl önce kaybolan oğlu için gözyaşı döküyor

9.11.2022

Altı yıl önce kaybolan oğlu için gözyaşı döküyor

ADANA'DAKİ evinden 6 yıl önce çıkıp Bodrum'a giden ve bir daha haber alınamayan gencin annesi, "Ne olur bana yardım edin, oğlum ölmüş mü yaşıyor mu bunu bileyim yeter" diye gözyaşı döktü. Adana'da Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı mahallesinde yaşayan Emrah Yarar, 6 yıl önce evinden iki bavulunu alarak çalışmak için Bodrum'a gitti. Ancak ailesi Yarar'dan bir daha haber alamadı.

GÖZÜ yaşlı anne Zeynep Yarar (58), 6 yıl önce 1 Mayıs'ta Bodrum'a giden oğlunun, 5 Mayıs'ta ilçe merkezinde bir ATM'den para çektiğini öğrendiklerini, ardından ortadan kaybolduğunu ve bir daha izine rastlamadıklarını söyledi. Emrah'ın aldığı bir telefon üzerine Bodrum'a gideli 6 yıl geçtiğini belirten anne Yarar, "Her gün ağlıyorum. Bana yardım edin. Ölmüş mü yaşıyor mu bileyim yeter" diye gözyaşı döktü.

ADEM ÜLKER

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