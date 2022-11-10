Bacanak katili hakim karşısına çıktı

Seydikemer İlçesi Karadere Mahallesi'nde 27 Mayıs 2022 tarihinde tartıştığı eşi ile konuşmak için bacanağının evine giden Yasin Bihan (34), bacanağı Halil O. tarafından geceleyin av tüfeği ile öldürüldü. Olay sonrası tutuklanan Halil O. Elmalı Kapalı Cezaevine konuldu. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame üzerine Fethiye 2. Ağır Ceza Mahkemesinde Halil O. için dava açıldı. Canavarca hisle kasten adam öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet istenen Halil O. ilk kez hakim karşısına çıktı.





Fethiye 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya öldürülen Yasin Bihan'ın anne ve babası Ayşe Bihan ile Şaban Bihan, eşi Burçin Bihan ile müşteki ve sanık avukatları katıldı. Duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Elmalı Kapalı Cezaevinden savunma yapan katil zanlısı Halil O. olay gününü ayrıntılı şekilde anlattı.



"KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİM"

Evli ve iki çocuk babası tutuklu sanık Halil O. savunmasında, "Yasin eşi Burçin ile tartıştıktan sonra, Burçin çocuklarını alıp bizim eve gelmiş. Benim hanım ve çocuklar içeridelerdi. Gece saatleri idi. Arabasıyla hızla gelip evimin önünde durdu. Dışarıdan bağırmaya başladı. Çocukları ağlamaya başlayınca Burçin de "bizi öldürecek" diye arka odaya kaçtı. Ben de korktum. Çünkü bacanağım Yasin sık sık uyuşturucu kullanıyordu. O anda eşimi ve onun eşini, çocukları korumak için evdeki tüfeği aldım. O avlu kapısını açtı. Seni öldüreceğim diye bağırıyordu. Geriye arabaya iki kere döndü. Arka bagajını açtı kapattı. Tekrar avlu kapısından girdi. Öldüreceğim diye bağırıyordu. Karanlıktı. Korkutmak maksadıyla yere bir el ateş ettim. O sırada bir iki adım attı. Üzerime geldiğini sandım. Küfürler yağdırıyordu. Öne doğru gelmeye başlayınca elimdeki tüfeği bir iki kez ateş edip vurdum. Böyle bir olay yaşadığım için çok pişmanım. Ben öldürmek için değil, korkutmak için ateş ettim" dedi.



"ÖLDÜRESİYE SIKMAK NEYİNE"

Öldürülen üç çocuk babası Yasin Bihan'ın annesi Ayşe Bihan ise, "Önce Allah'a sonra adalete inanıyorum. Bu oğluma silahı sıkmış ve yaralamış. Öldüresiye sıkmak neyine. Bacaklarından vursaydı, öldürmek niye. Ben hem oğluma, hem de gelinime "Boşanın" diyordum. Olay gecesi Fethiye'de evimizdeydik. Olayı görmedik. Duyunca gittik. Sanıktan şikayetçiyim. Hak ettiği cezayı alsın" ifadelerinde bulundu.



"TELEFONLA ARADILAR"

Acılı baba Şaban Bihan'da "Oğlum Yasin, "Baba evde çocuklarım yok" dedi. Bende, "Oğlum yat uyu, gelirler" dedim. Fakat bu telefondan 10 dakika kadar sonra gelinim Burçin telefon ile arayıp, "Oğlun öldü, sen orada evde yat" dedi. Sanıktan şikayetçiyim. Adaletinize güveniyorum" dedi.



"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

11 yıllık evli olduklarını ve Yasin'e kaçarak evlendiğini anlatan Burçin Bihan ise, "Eşimin esrar kullandığını bilmiyordum. Evlendikten sonra uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğunu öğrendim. Eşimi çok seviyordum. Ancak o ben hamile iken bile saçlarımı tutarak yoldu. İçip içip evde dövüyordu. Çocuklarım üzülüyordu. Olay günü de eve geldi. Mutfaktaki her şeyi kırdı. Bana vurmaya başladı. Eline bıçağı alıp peşimden koştu. Kızıma da vurdu. Ablamın evine gittik. Halil abim de geldi. O akşam hışımla araba ile gelip evin yakınında durdu. Bagajı açıp kapattı. "Sizi öldüreceğim" diye bağırıyordu. Halil abinin ceketinin cebinden mermi aldığını gördüm. Tüfeğini alınca, "Halil abi yapma" diye bağırdım. Ancak kısa süre sonra tüfeğin patladığını duydum. Ateş etiğini görmedim. Eniştem Halil tüfeği birkaç kere vurdu. "Vurma, yapma" dedim. O sırada biz iki kardeş ayırmaya çalıştık. Ben şikayetçi değilim. Öldürme niyeti yoktu. Eşimin öldürülmesinden dolayı üzgünüm. Bu olayı da kadere bağlıyorum. Eşim alkollü iken silahla gelirdi. Yine silahla geldi zannettik" şeklinde konuştu.



Duruşmada Halil O'nun eşi Emine O'nun yanı sıra kızı ile öldürülen Yasin'in 7 yaşındaki kızı da tanık olarak dinlendi. Fethiye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, diğer tanıkların dinlenmesi için ileri tarihe ertelenirken Halil O'nun tutukluluğunun devamına karar verildi.