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Ege'nin 2 ilinde dev uyuşturucu operasyonu! 72 kilo esrar ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Manisa ve Afyonkarahisar'da yapılan operasyonlarda toplam 72 kilo 210 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

11.11.2022, 09:29

Ege’nin 2 ilinde dev uyuşturucu operasyonu! 72 kilo esrar ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Akhisar ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Manisa'ya uyuşturucu madde nakledeceği değerlendirilen araç Salihli ilçesinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 24 paket halinde 26 kilo 280 gram esrar maddesi ele geçirildi. Devam eden çalışmalarda Afyonkarahisar ilinde ormanlık alanda yapılan aramada, 37 paket halinde 45 kilo 930 gram esrar maddesi daha ele geçirilerek toplam 72 kilo 210 gram esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 5 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca S.Ç. (24), A.A. (42) ve A.O. (50) isimli 3 şüpheli şahıs tutuklandı.

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