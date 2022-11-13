Emniyet Müdürü’nden sürpriz doğum günü

Muğla'da Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu ve polis ekipleri, bipolar hastası 18 yaşındaki Alperen Efe Şeyda'nın doğum gününü kutlayarak özlemi olan motosikleti hediye etti. 1 yaşında bir hastalık nedeniyle yanlış tedavi gören ve geçtiğimiz günlerde küçük çaplı suçlara karışan Alperen'in topluma kazandırılması amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından örnek bir çalışma başlatıldı. Alperen için pasta kesilip, hayali olan motosiklet hediye edildi.

'SUÇA KARIŞMAYACAĞIM'

Emniyet Müdürü Dadaşoğlu'nun hazırladığı etkinliğe oyuncu Özlem Balcı, Alperen'in annesi Tülay Şeyda, babası İzzet Şeyda ve polis ekipleri katıldı. Motosikleti görünce büyük sevinç yaşayan Alperen Efe Şeyda, mutluluğunu Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu'na sarılarak yaşarken, İlçe Emniyet Müdürü Dadaşoğlu da, Alperen Efe'den bir daha suça karışmayacağına dair söz aldı.

ÇOK BAŞARILI BİR ÇALIŞMA

Bu tür etkinliklerin dizi ve televizyonlarda olduğunu düşündüğünü aktaran oyuncu Özlem Balcı, "İnsanların topluma kazandırılması için yapılan çok başarılı bir çalışma. Ben, üzerime düşen bir görev olduğu taktirde her zaman görevimin başındayım" dedi. Alperen Efe'nin anne ve babası da, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin oğullarına yaptığı anlamlı yaklaşımından dolayı teşekkür ettiler.

ERDOĞAN CANKUŞ