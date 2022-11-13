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Haberler Muğla Muğla'da zincirleme felaket... Dereye devrilip yanan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi!

Muğla'da zincirleme felaket... Dereye devrilip yanan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi!

Muğla'nın Ortanca ilçesinde, Hayati Çimen yönetimindeki otomobil yoldan çıkarak dereye devrildikten sonra yanmaya başladı. Alevlere teslim olan aracın içindeki sürücü Çimen, olay yerinde hayatını kaybetti.

13.11.2022, 12:03

Muğla'nın Ortaca ilçesinde dereye devrildikten sonra yangın çıkan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla’da zincirleme felaket... Dereye devrilip yanan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi!

Hayati Çimen idaresindeki 48 AGG 360 plakalı otomobil, Akıncı Mahallesi Kemal Şahin Bulvarı'nda yoldan çıkarak dereye devrildikten sonra alev aldı.

Muğla’da zincirleme felaket... Dereye devrilip yanan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi!

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Muğla’da zincirleme felaket... Dereye devrilip yanan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi!

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla’da zincirleme felaket... Dereye devrilip yanan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi!

Yaşamını yitirdiği belirlenen sürücünün cenazesi, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Muğla’da zincirleme felaket... Dereye devrilip yanan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi!

Çimen'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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