Tarihi eser operasyonunda 1 gözaltı

MUĞLA Bodrum'da polisin operasyonunda 2 tabanca ve çok sayıda mühimmat ile tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Akçaalan mahallesinde yaşayan İ.Ç'nin, evinin karşısındaki konteyner içerisinde tarihi eser bulundurduğu ve kiracısı olan N.B'nin evinin altındaki depoda ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisini aldı. Operasyonda 2 seramik vazo, 1 toplu tabanca, 2 havan, 1 kepçe, 4 bakır biblo, 1 çatal, 1 tepsi, 1 tabanca, 41 tabanca fişeği ve 20 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

ADEM ÜLKER