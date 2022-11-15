  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Bodrum'da kaçak göçmen operasyonu!

Bodrum'da kaçak göçmen operasyonu!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonla Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 141 kaçak göçmen kurtarıldı. Yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmeye çalışan 16 kaçak göçmen ise yakalandı.

DHA

15.11.2022, 12:23

Bodrum’da kaçak göçmen operasyonu!

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 11- 13 Kasım tarihleri arasında Bodrum açıkları ile Görecek Adası'nda fiber tekne, balıkçı teknesi, can salı ve lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi aldı. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen Bodrum açıklarındaki fiber teknedeki 9, can salındaki 10, lastik bottaki 33, balıkçı teknesindeki 84 ve Görecek Adası'nda da 5 olmak üzere toplam 141 kaçak göçmeni kurtardı.

Öte yandan ekipler, 12 Kasım günü saat 23.45'te Bodrum açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmeye çalışan 16 kaçak göçmeni yakaladı.
K

ıyıya çıkarılan toplam 157 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA