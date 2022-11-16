‘Bisikletlileri yaşatalım’ dedi, farkındalık turuna çıktı

ARKADAŞININ bisiklet kazasında hayatını kaybetmesinin ardından "Bisikletlileri yaşatalım" sloganıyla İstanbul'dan Diyarbakır'a farkındalık turuna çıkan 26 yaşındaki Can Niyazi Bad, turunun 32'nci gününde Muğla'ya ulaştı. Can Niyazi Bad, farkındalık turunun İstanbul'dan Diyarbakır'a 2 bin 600 kilometrelik bir tur olacağını ifade etti.

DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ

Gittiği illerde bisiklet kazası yaşalan varsa ailelerine taziye ziyaretinde bulunduğunu belirten Bad, temel mantığının birliktelik mesajı vermek olduğunu dile getirdi. Bad, farkındalık turunun bir amacının da bisikletin bir araç olduğunu, yolda olmaya diğer motorlu taşıtlar kadar kanunen hakkı olduğunu topluma anlatmak olduğunu belirtti.

ARKADAŞINI KAYBETTİ

Bad, "Bisikletli bir arkadaşımı kazada kaybettim. Bu kayıptan sonra artık bir şeyler yapmam gerektiğini, bireysel de olsa bir mücadeleye girmem gerektiğini düşünerek bu yola çıktım" dedi.

OSMAN AKÇA