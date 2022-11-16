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Haberler Muğla Bodrum'da panik anları! Otel alevlere teslim oldu

Bodrum'da panik anları! Otel alevlere teslim oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin çatı katında yangın meydana geldi. Paniğe ve korkuya yol açan yangın ekiplerin müdahalesi ile çok büyümeden söndürüldü.

İHA

16.11.2022, 16:04

Bodrum’da panik anları! Otel alevlere teslim oldu

Bitez Mahallesi'nde faaliyet gösteren Hakan Otel'de bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Çatı katında ısıtıcıdan çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüdü. Otelden çıkan siyah dumanlar yarımadanın büyük bölümünden görülürken, ihbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Bodrum Belediyesi arazözleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, otelin arka kısmından yangına müdahale etti.

Otelde bulunan yavru köpekler oteldekiler tarafından dışarı çıkarılırken, kedisinin otel içerisinde kaldığını söyleyen bir kadın ise gözyaşlarına hakim olamadı. Yangından etkilenen kedinin pencere önüne sığındığı görüldü. Oldukça korktuğu gözlenen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi. 112 Acil Sağlık ekibi de elinden yaralanan itfaiye görevlisini ayakta tedavi etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları neticesinde söndürüldü. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Akbaş da yangın yerine gelerek bilgi aldı.

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