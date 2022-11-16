Karısını öldürdükten sonra kayıp başvurusunda bulunan katil koca sorguda itiraf etti

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Esenköy Mahallesi, Çırpı mevkiinde 24 Ekim'de bir kadın cesedi bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sinyal takibi ve kamera görüntülerini inceleyerek, cinayeti aydınlattı. Cesedin Sevim Çet'e (35) ait olduğu belirlendi.



İncelemenin ardından karısından haber alamadığı iddiasıyla kayıp başvurunda bulunan Özgür Çet (43) gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Özgür Çet, daha sonra eşini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Özgür Çet ifadesinde Sevim Çet'in ailesiyle bir süredir ilgilenmediğini, sosyal medyada çok vakit harcadığını ve lüks hayat düşkünü olduğunu, bu nedenle de aralarında tartışma çıktığını öne sürdü. Eşinin eline bıçak alarak üzerine yürüdüğünü, kendisini korumak için aralarında arbede çıktığını iddia eden Özgür Çet, bıçakladığı eşinin öldüğünü anlayınca cesedi ormanlık alana attığını itiraf etti. Karısının cansız bedenini gece saatlerinde brandaya sararak, ormanlık alana attığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlı Özgür Çet, tutuklanarak cezaevine gönderildi.