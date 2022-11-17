Cesedi ormanda bulunan Sevim Çet’in katili olan kocası, savunmasıyla şaşırttı

Muğla'da, 24 Ekim'de ormanlık alanda cesedi bulunan kadının katil zanlısı, kayıp başvurusunda bulunan kocası çıktı. Eşini kendileriyle ilgilenmeyip, sürekli videolar çekip TikTok'ta paylaştığı için öldürdüğünü itiraf eden cani koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Seydikemer ilçesinde yaşayan Özgür Çet (43), yaklaşık 2 ay önce eşi Sevim Çet'in evlerinin önüne gelen kırmızı bir arabaya bindiğini ve kendisinden bir daha haber alamadıklarını belirterek, polise kayıp ihbarında bulundu.

İKİ ÇOCUK ANNESİYDİ

Öte yandan Fethiye ilçesi Esenköy Mahallesi Çırpı mevkisindeki ormanlık alanda ceset olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ceset, kimlik tespiti ile kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan inceleme cesedin kayıp olarak aranan iki çocuk annesi Sevim Çet'e (35) ait olduğu tespit edildi.

KAMERALAR İNCELENDİ

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, HTS- PTS, kamera çalışmaları ve bilgi sahiplerinin alınan ifadeleri sonunda Özgür Çet, eşi Sevim Çet'i öldürdüğü iddiası ile gözaltına alındı. Yaklaşık 9 saat süren ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Özgür Çet, polisi ikna edemeyeceğini anlayınca, suçunu itiraf etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Çet ifadesinde, eşi Sevim Çet'in ailesiyle bir süredir ilgilenmediğini, sürekli 'Tiktok' üzerinden videolar çektiğini, lüks hayat düşkünlüğünün bulunduğunu belirterek, bu sebeple aralarında tartışma yaşandığını söyledi. İfadesinde, eşinin eline bıçak alarak üzerine yürüdüğünü, kendisini korumak için aralarında arbede çıktığını ve eşini sol göğüs kısmından bıçaklayarak öldürdüğünü anlatan Özgür Çet, daha sonra eşinin cesedini brandaya sararak gece saatlerinde ormanlık alana attığını itiraf etti. Özgür Çet, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Ö.Ç. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

OSMAN AKÇA