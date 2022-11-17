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Haberler Muğla Muğla Dalaman’da 63 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla Dalaman’da 63 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Dalaman va Datça ilçelerinde Yunan unsurlarının tarafından Türk karasularına geri itilen 64 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme merkezine teslim edildi.

17.11.2022, 13:56

Muğla Dalaman’da 63 düzensiz göçmen kurtarıldı

Dalaman ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 3 can salı içerisindeki toplam 63 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında ise lastik bot içerisinde yine Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen bir düzensiz göçmen kurtarılmıştır.
Dalaman ve Datça ilçesi açıklarında Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan toplam 64 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme merkezine teslim edildi.

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