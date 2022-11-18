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Haberler Muğla Fethiyeli öğrenciler hem öğreniyor hem üretiyor

Fethiyeli öğrenciler hem öğreniyor hem üretiyor

Öğrenciler basketbol potasının yanı sıra pinpon masası da üretiyor.

18.11.2022

Fethiyeli öğrenciler hem öğreniyor hem üretiyor

MUĞLA İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" kapsamında ilk ve ortaokullarda yeni spor alanları oluşturuyor, tenis masaları ve basketbol potalarını yenileniyor. Atölyelerde öğretmenlerinin gözetiminde çalışan meslek liseli öğrenciler, bir yandan derslerde öğrendikleri teorik bilgileri atölyelerde pratiğe dökerek tecrübe kazanıyor, diğer yandan da kendilerine maddi kazanç sağlıyor. Fethiye Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, il genelindeki 22 ilkokul için basketbol potası ve pinpon masası ihtiyacı için üretim yapıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, okulları milli ve yerel imkânlarla donattıklarını, ekonomiye ve istihdama katma değer sağladıklarını ifade etti.

OSMAN AKÇA

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