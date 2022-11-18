Tozdan gürültüden bıktık

MUĞLA Bodrum'da günde yaklaşık 700 kamyonun moloz dökmek için geldiği Peksimet Mahallesi'ndeki hafriyat döküm sahasındaki toz ve gürültüden şikayetçi olan bölge sakinleri, duruma tepki gösterdi. CHP'Lİ Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki hafriyat döküm sahasına çevrilen eski çöplük alanına giden hafriyat miktarında ve kamyon sayısında büyük artış olduğunu söyleyen mahalle sakinleri, "Torba'daki çöplüğün hafriyat dökümüne kapanması ve inşaat sezonunun açılmasıyla günde zaman zaman 700 kamyon döküm yapmaya geliyor" dedi.

'KİMSE İLGİLENMİYOR'

HAFRİYAT alanının hemen yanında tepkilerini dile getiren mahalle sakinleri, "Bölgedeki yoğun kamyon trafiği, toz ve gürültüye sebep oluyor. Kamyon sürücülerinin sık sık korna çalması da cabası. Toz nedeniyle kapı pencere açamıyoruz. Çocuklarımız okula gidiyor ama biz servise kendimiz bindirmeden rahat edemiyoruz. Çünkü burada araç konvoyu oluyor. Toz toprak nedeniyle çamaşırlarımızın hali berbat. Artık dışarı çamaşır asamıyoruz. Astım hastası olanlar sokağa çıkamıyor. Artık buraya sahip çıkılması lazım. Peksimet Mahallesi ile kimse ilgilenmiyor. Kamyonların sesinden ve tozundan bir yere çıkamıyoruz. Her gün camlarımızı, kapılarımızı yıkıyoruz" diyerek isyan ettiler. Öte yandan bölgenin 1 yıl daha hafriyat döküm sahası olarak kullanılacağı, ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ağaçlandırıldıktan sonra mera komisyonuna teslim edileceği öğrenildi.

ADEM ÜLKER