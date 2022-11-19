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Haberler Muğla Bodrum'da 16 yıl hapis cezası olan firari yakalandı

Bodrum'da 16 yıl hapis cezası olan firari yakalandı

Muğla Bodrum'da gerçekeşen olayda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

19.11.2022, 16:52

Bodrum’da 16 yıl hapis cezası olan firari yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Mumcular Gölbaşı Mahallesi'nde Bodrum İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yol kontrolü yapıldı. Kontrollerde, hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan T.Y. isimli şahıs yakalandı. Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.Y. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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