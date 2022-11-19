  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Fethiye’de insan taciri operasyonu; 10 tutuklama

Fethiye’de insan taciri operasyonu; 10 tutuklama

Muğla’nın Fethiye'de kanunlara aykırı şekilde yabancı uyruklu şahısları deniz yolu ile kaçırma girişiminde bulunan 10 kişi operasyonu yakalanarak tutuklandı.

19.11.2022, 16:52

Fethiye’de insan taciri operasyonu; 10 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı olaylarının engellenmesi için yürütülen projeli çalışma çerçevesinde icra edilen operasyonda 58 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yapan 12 şüpheli gözaltına alındı.



İnsan kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. 10 organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İdari işlemleri tamamlanan 8 Suriye, 7 Mısır, 38 Afgan, 4 Irak ve bir İran uyruklu olmak üzere 58 düzensiz göçmen Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Operasyon çerçevesinde yakalanan 3 araç ve bir tekneye el konuldu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA