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Haberler Muğla Muğla'da yürek sızlatan kaza! Oğlunun cenazesini almaya çıktığı yolda can verdi...

Muğla'da yürek sızlatan kaza! Oğlunun cenazesini almaya çıktığı yolda can verdi...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, ölü bulunan oğlu Onur Halıcı'nın (27) cenazesini almak için yola çıkan anne Emine Halıcı (56) geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

İHA

19.11.2022, 11:37

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesinde gece ölü olarak bulunan Onur Halıcı'nın (27) annesi Emine Halıcı (56), oğlunun cenazesini almaya gelirken trafik kazasında hayatını kaybetti.

Muğla’da yürek sızlatan kaza! Oğlunun cenazesini almaya çıktığı yolda can verdi...

Kaza Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldi.

Muğla’da yürek sızlatan kaza! Oğlunun cenazesini almaya çıktığı yolda can verdi...

Edinilen bilgiye göre kazada Hayrettin Aktaş ile Emine Halıcı yaşamını yitirirken, 1'i ağır 6 kişi de yaralandı.

Muğla’da yürek sızlatan kaza! Oğlunun cenazesini almaya çıktığı yolda can verdi...

Halıcı'nın, Muğla'nın Menteşe ilçesinde ölü olarak bulunan Onur Halıcı'nın annesi olduğu öğrenildi.

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