Arama köpeği adayları zorlu parkurda sınava girdi

İZMİR'DE 24 köpeğin katılımıyla Arama Köpekleri Uluslararası Akreditasyon Sınavı yapıldı. AKUT Arama Kurtarma Derneği ve Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Organizasyonu (IRO) iş birliğiyle Seferihisar'daki bir köpek çiftliğinde düzenlenen sınava, arama kurtarma örgütleri bünyesinde kullanılan köpeklerin yanı sıra bireysel katılımcıların köpekleri de katıldı. İtaat, doğa arama, hava koklama ve iz takibi gibi kategorilerdeki farklı parkurlarda yeteneklerini gösteren köpeklerin, sıkı disiplinli bir çalışma sürecinin ardından arama operasyonları için akredite olabildiği belirtildi.

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