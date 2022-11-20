Babasını uyaran kişiyi ayağından vurdu!

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde restoranda küfürlü konuşan Ö.A., yan masada oturan ve kendisini uyaran A.K. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.K.'nın telefonla haber verdiği oğlu Ö.K., restorana gelerek tabancayla Ö.A.'yı ayağından yaraladı.

Olay, önceki akşam 20.00 sıralarında Yalıkavak Mahallesi Çökertme Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Ö.A., 8 kurşunun sıkıldığı arbede sırasında yüzünden ve kurşunların isabet etmesiyle ayağından yaralanırken, baba ile oğlu lüks bir araçla bölgeden uzaklaştı. Yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganların peşine düştü.

ADEM ÜLKER