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Haberler Muğla Muğla'da kayıp otizmli Yavuz, 19 saat sonra bulundu

Muğla'da kayıp otizmli Yavuz, 19 saat sonra bulundu

Muğla'da, zeytin toplayan ailesinin yanındayken bir süre sonra ortadan kaybolan otizmli Yavuz Berk Cengiz (7), 19 saat sonra ormanda bulundu.

DHA

20.11.2022, 12:31

Muğla’da kayıp otizmli Yavuz, 19 saat sonra bulundu

Menteşe ilçesinde, zeytin toplamak için kırsal Sarnıç Mahallesi'ndeki tarlalarına giden Turgay-Zeynep Cengiz çifti, dün saat 15.00 sıralarında otizmli çocukları Yavuz Berk'in kaybolduğunu fark etti. Kendi imkanları ile arama yapan aile, Yavuz'a ulaşmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine jandarma komando, Sahil Güvenlik ekipleri ile AFAD ve UMKE personeli sevk edildi. Gece görüşlü dron ile havadan, iz takip köpeğinin de kullanıldığı karadan çalışmalar, bu sabaha kadar aralıksız sürdürüldü. Yavuz Berk, 19 saat sonra kaybolduğu yerden 8 kilometre uzaklıktaki ormanda bulundu. Oğluna kavuşan anne Zeynep Cengiz ise "Çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Hakkınızı nasıl ödeyeceğim, bilmiyorum" dedi

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