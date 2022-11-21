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Haberler Muğla Elektrikli skuter ile otobüs durağına çarpan sürücü yaralandı

Elektrikli skuter ile otobüs durağına çarpan sürücü yaralandı

Muğla Marmaris'te meydana gelen olayda elektrikli skuterını çalıştırmak isteyen bir sürücü, scooterın aniden hareket etmesi ile birlikte kaldırımda bulunan otobüs durağına çarptı. Kazada yaralanan scooter sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

İHA

21.11.2022, 14:51

Elektrikli skuter ile otobüs durağına çarpan sürücü yaralandı

Olay, Marmaris ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde gece 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.T. isimli bir kişi, yaya kaldırımında elektrikli skuterını çalışmak istedi. O esnada scooterın aniden hareket etmesi üzerine hakimiyetini kaybeden scooter sürücüsü M.T., minibüs durağına çarptı.



Çarpmanın etkisiyle durağın camları patlarken, kazada M.T. yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı M.T.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Scooter sürücüsü M.T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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