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Haberler Muğla Define avcıları yakayı ele verdi! Evinde piyasa değeri 200 milyon lira olan Painite taşı ele geçirildi

Define avcıları yakayı ele verdi! Evinde piyasa değeri 200 milyon lira olan Painite taşı ele geçirildi

Muğla'da jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelil yaptığı operasyon çerçevesinde definecilerin evinde piyasa değeri yaklaşık 200 milyon TL olan 'Painite taşı' ele geçdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İHA

26.11.2022, 14:12 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022, 15:42

Define avcıları yakayı ele verdi! Evinde piyasa değeri 200 milyon lira olan Painite taşı ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Milas ilçesi Köşk Mahallesi'nde ikamet eden M.G. ve T.G. isimli şahısların ikametlerinde tarihi eser bulundurduklarına yönelik alınan bilgi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, evde yapılan aramada; gramı 9 bin dolar olan ve elmastan daha değerli olduğu belirtilen bin 185 gram ağırlığında Painite taşı, 5 adet Helenistik ve Roma dönemine ait yüzük, 26 adet Helenistik ve Roma dönemine ait sikke, 1 adet Roma dönemine ait vazo, 6 adet ok ucu, 4 adet antik döneme ait obje, 1 adet hassas terazi, 1 adet mercek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet antika dolma tüfek, 4 adet dedektör, 8 adet dedektör kulaklığı ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi de gözaltına alındı.

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