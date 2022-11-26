Kayıp olarak aranan genç ölü bulundu

Olay, Beskese Mahallesi'ndeki Günlüklü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaçlık alanda bir ağaca asılı erkek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ekiplerin gerekli incelemelerinin ardından ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Bulunan cesedin İzmir'in Ödemiş ilçesinde kaybolan ve 14 Kasım'dan bu yana kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki Anıl Gürkan'a ait olduğu tespit edildi. Gürkan'ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğulurken, Gürkan'ın cenazesi Ödemiş'in Çamyayla Mahallesi'nde toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.