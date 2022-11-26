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Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Elmastan değerli olduğu belirtilen 1185 gram painite taşı ele geçirildi

AA

26.11.2022, 12:56

Muğla’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köşk Mahallesi'nde M.G. ve T.G'nin adreslerinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 1185 gram painite taşı (elmastan daha değerli olduğu belirtilen taş türü), Helenistik ve Roma dönemine ait 5 yüzük ile 26 sikke, Roma dönemine ait vazo, 6 ok ucu, antik döneme ait 4 obje, hassas terazi, mercek, 2 ruhsatsız av tüfeği, antika dolma tüfek, 4 dedektör ve 8 dedektör kulaklığı ele geçirildi.

Tarihi nitelikteki eserler Milas Müze Müdürlüğüne teslim edildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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