Kan donduran itiraf

YILLARDIR faili bulunamayan bir cinayetle ilgili gelen itiraflar şok etkisi yarattı. Denizli'den 2009 yılında çalışmak için gittiği Muğla'da ortadan kaybolan ve 13 yıldır bulunamayan işçinin cinayete kurban gittiği şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı. Bir televizyon programının canlı yayınında gelen itiraf sonrası Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul ve Muğla'da 1'i kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.

BİRLİKTELİĞİM OLDU

KAYIP Bayram Tosun'un eşi İmran Tosun ve oğlu Aşkın Tosun bir televizyon kanalına müracaat etti. Programa Bayram Tosun'un son görüştüğü arkadaşı Veysel Turhan (53), eşi Kezban Turhan (47) kız kardeşi Hacer Turhan (51) ve kardeşi Kemal Turhan da (46) katıldı. Programda Bayram Tosun'un eşi İmran Tosun'un, "Kaybolmadan önce eşim bana, Veysel ve eşi Kezban ile alkol aldıktan sonra Kezban ile birlikteliğim oldu, dedi" açıklaması ortalığı karıştırdı. Kezban Turhan reddetti. Kezban Turhan, görümcesi Hacer Turhan ile yüzleşmesinde, "Bayram Tosun ile ilişkim olduğunu görümceme söyledim ama şaka yaptım, ağzını aradım" demesi itirafların ortaya çıkmasına sebep oldu.

GERGİNLİK YAŞANDI

YAŞANAN gerginliğin ardından Hacer Turhan abisi Veysel Turhan'ın kendisine, "Bayram'ı tuzağa çektik, inşaata çağırdık ve iki el ateş edip öldürdük. Cesedi inşaat çukuruna gömdük, kafasını bedeninden ayırıp mağaraya attık" sözleri ile cinayeti itiraf ettiğini söyledi. Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Veysel ve Kezban Turhan'ı gözaltına aldı. Diğer şüpheli Kemal Turhan Muğla'da gözaltına alındı.

ORMANLIK ALAN KAZILIYOR

Tüm şüpheliler sorgulanmak üzere Muğla ve İstanbul'dan Denizli'ye getirildi. Şüphelilerin sorgusu sürerken Bayram Tosun'un öldürüp gömdüklerini söyledikleri Muğla'da ormanda arama çalışmalarına iş makarnaları ve kadavra köpekleriyle başlandı.

SEBAHATTİN ALP