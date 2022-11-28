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Muğla'ya mevsimin ilk karı düştü

Kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte ülkenin birçok yerinde kar yağışları görülmeye başlandı. Turizmin gözde merkezi Muğla'da da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Vatandaşlar cep telefonları ile yılın ilk karını görüntüledi.

İHA

28.11.2022, 13:02

Muğla’ya mevsimin ilk karı düştü

Hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde düşmesi ile birlikte Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı 2 bin 295 metrelik Sandras Dağı'nda kar yağışı etkili oldu.

Muğla'nın yüksek kesimler kar yağarken alçak kesimlerinde ise yağmur gözlendi. Dağın tepe kısmı beyaza büründü.

Beyaz örtü ile kaplanan dağ karpostallık görüntüler oluştururken, vatandaşlar da cep telefonları ile yılın ilk karını görüntüledi.

Yüksek kesimlerde kar yağışı görülürken, alçak kesimlerde de sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi.

Ege'nin o şehrine mevsimin ilk karı düştü! Beyaza büründü

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