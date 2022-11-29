12 milyon liralık sanal rezervasyon operasyonu

MUĞLA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muğla merkezli 15 ilde sahte rezervasyon operasyonu düzenlendi. Turistik otellerin internet sitelerini kopyalayarak haksız kazanç elde edenlere şüphelilere yönelik düzenlenen Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Tokat, Manisa, Gaziantep, Bursa, Eskişehir, Samsun, Mersin, Hatay, Zonguldak, Yozgat, Aksaray illerindeki operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYONLARDA, dolandırıcılıkta kullanıldığı tespit edilen 27 cep telefonu, 9 tablet, 42 simkart, 6 harddisk, 6 dizüstü bilgisayar, post cihazı, 10 senet, 5 şirket kaşesi, çok sayıda evrak, paravan şirketlere ait not defterleri, ruhsatsız pompalı tüfek, ruhsatsız abanca, 12 tabanca fişeği ele geçirildi.

PARAVAN ŞİRKET KURULDU

JANDARMA KOM ve Siber Suçlar Dire Başkanlığı ile Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Haziran 2022'den itibaren teknik ve fiziki takibinde olan suç örgütünün 19 sahte şirket kurduğu ortaya çıktı. Bu sahte şirketler üzerine banka hesapları açtıkları ve sabit telefon numaraları aldıkları, açılan sahte internet siteleri üzerinden otel rezervasyonu yapmak isteyen 180 kişiyi yaklaşık 12 milyon 346 bin lira dolandırdıkları tespit edildi. Operasyonlarda yakalananlarla ilgili bu güne kadar 31 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. BU kişilerden 6'sı Ekim ayı sonunda yapılan operasyon ile yakalandı ve tutuklandı. Kasım'da gözaltına alınan 25 kişinin adli işlemlerinin devam ettiği, daha sonra adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

ADEM ÜLKER