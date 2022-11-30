Büyük İstanbul depremi yön değiştirdi! Uzmanından Ege’ye korkutan uyarı!

Ege bölgesi bizim için çok karmaşık bir yer, o bölgeyi çok iyi takip edemiyoruz maalesef. Özellikle Girit adasının altı, Helen Yayı denilen bölge çok tehlikeli. Bu bölge daha önceden 8.0 büyüklüğünde depremler üretmiş ve şuanda büyük depremlere gebedir. Bizim ülkemiz açısından Muğla kısımlarında tsunami meydana gelebilir. Depremden sonra tetikleme mekanizması birkaç güç içerisinde kendini belli eder. Bir deprem herhangi bir yeri tetiklediyse kırılır geçer ve o depremi oluşturur Şuanda Düzce ve etrafında herhangi bir tetiklenen mekanizma yok. Malatya'da 7.0 ve üzeri bir deprem olacağı söyleniyor. Böyle bir sıkışma yok, insanlar rahat olsun" diye konuştu.