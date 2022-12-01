Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde, kızıyla birlikte yolun karşısına geçmek isteyen Aynur Ün (56), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, önceki gün saat 15.00 sıralarında Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.

Yolun karşısına geçmek için bekleyen Aynur Ün ve kızına bir sürücü durup, yol verdi. Duran aracın önünden yolun karşısına geçmek isteyen Aynur Ün'e, sol şeritten gelen Mert A.'nın kullandığı otomobil çarptı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

ÇARPMANIN şiddetiyle refüje fırlayan Aynur Ün, ağır yaralanırken kızı ise şans eseri kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Ün, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alarak hastaneye gelen Ün'ün yakınları sinir krizi geçirdi. Polis, otomobil sürücüsü Mert A.'yı gözaltına alındı.

ADEM ÜLKER