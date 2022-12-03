‘Çok pişmanım’

Muğla'nın Dalaman ilçesinde tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda eşini bıçaklayarak öldüren Melisa Kılıç (25), karar duruşmasında 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.





'KORKUTMAK İSTEDİM'

Mahkemede, "Aşırı derecede pişmanım. Geri gelecek deseler mezara girmeye razıyım. Eşimi hala çok seviyorum. Olay evde olduğu için şahidim yok. Beraatimi talep ederim" diyen kadına, haksız tahrik indirimi yapıldı. 4 Nisan 2021'deki olayda, Melisa Kılıç evine geldiğinde kıskançlık yüzünden eşi 28 yaşındaki Burhan Kılıç ile tartışmıştı. Kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüşen tartışmada Melisa Kılıç, masadaki ekmek bıçağını eşine savurarak kalbinden yaraladı. Burhan Kılıç kanlar içinde kalınca Melisa Kılıç sağlık ekibinden yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Burhan Kılıç kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Melisa Kılıç ilk ifadesinde, "Kıskançlık krizleri tutup, bana şiddet uyguluyordu. Yine bir bahane uydurup beni dövmeye kalktı. Daha fazla dayanamadım, korkutmak için bıçağı salladım ama deli gibi üzerime atladı" dedi.



'BERAATİMİ İSTİYORUM'

Tutuklanıp cezaevine konulan Melisa Kılıç, Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada son kez hakim karşısına çıktı. Son sözü sorulan Melisa Kılıç, "Pişmanım. Beraatimi talep ederim" dedi.

İNDİRİME GİDİLDİ

Mahkeme heyeti 10 dakikalık aranın ardından kararı açıkladı. Eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan Melisa Kılıç, eylemin haksız tahrik altında gerçekleşmesinden dolayı önce 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın olumlu tutum ve davranışı nedeniyle bu ceza 20 yıla düşürüldü.



■ ERDOĞAN CANKUŞ (ÖZEL)