Muğla’da gözaltına alınan 4 kişiden 2’si cezaevinde

MUĞLA'DA, terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı. Bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, terör örgütü ile ilişkisi oldukları belirtilen Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan bu kişiler adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan C.S.S. ve A.A.K. tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OSMAN AKÇA