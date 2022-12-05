Kaçak göçmen oteli

MARMARİS İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Armutalan Mahallesi 418. Sokak'ta bir otelin bahçesinde ve arka çıkışında şüpheli şahıslar olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından üç yıldır kapalı olduğu tespit edilen otele operasyon düzenlendi.



ARKA KAPIDAN GİRMİŞLER

Operasyonda polisleri görüp ormanlık alana kaçan 21 düzensiz göçmen yakalandı. 3 yıldır faaliyet göstermeyen otelin içine giren ekipler, bir odada telefon ve otelin birçok odasında klimaların açık olduğunu, gıda, hijyen ve kıyafet gibi birçok yaşamsal malzemesi olduğunu tespit etti. Düzensiz göçmenlerden edinilen bilgiye göre otelde çalışan F.Ş'nin kapalı olan otelin arka kapısından düzensiz göçmenleri alarak odalarda kalmasını sağladığı belirlendi. Güvenlik görevlisi F.Ş., yakalanarak emniyete götürüldü. F.Ş. isimli şahıs, işlemlerinin ardından yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İçlerinde kadın ve küçük çocukların da olduğu göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.



OSMAN AKÇA

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