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Haberler Muğla 250 metreden yuvarlanan kepçenin içinde öldü

250 metreden yuvarlanan kepçenin içinde öldü

9.12.2022

250 metreden yuvarlanan kepçenin içinde öldü

MUĞLA'DA, taş ocağında meydana gelen toprak kayması sırasında yaklaşık 250 metre yükseklikten yuvarlanan kepçenin operatörü Hilmi Turan (29), hayatını kaybetti. Olay, dün saat 11.30 sıralarında Ula ilçesinin Yeşilova Mahallesi'ndeki taş ocağında meydana geldi. Kepçe operatörü Hilmi Turan, taş ocağında çalışırken kullandığı kepçenin üzerinde bulunduğu toprak kaydı. Kepçe, yaklaşık 250 metre yuvarlandı. Mesai arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kepçenin altından Hilmi Turan'ın cesedi çıkarıldı.

OSMAN AKÇA

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