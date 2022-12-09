Milas’ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, Milas'ın Hacıilyas Mahallesi'nde bir ikamette arama yapıldı. Edinilen bilgiye göre Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 1 adet Roma dönemine ait sütun başı, 20 adet sentetik hap formunda uyuşturucu, 30 litre el yapımı rakı, 10 litre etil alkol ve bir adet 17 mililitre anason yağı ele geçirildi. Şüpheli O. K. gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı.