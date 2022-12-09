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Haberler Muğla Muğla'da korku dolu anlar! Kontrolden çıkan otomobil alev aldı

Muğla'da korku dolu anlar! Kontrolden çıkan otomobil alev aldı

Bodrum-Milas karayolunda seyir halinde olan otomobilin sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç bariyerlere çarparak alev aldı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

İHA

09.12.2022, 14:01

Muğla’da korku dolu anlar! Kontrolden çıkan otomobil alev aldı

Olay, Milas-Bodrum Karayolu 1. kilometrede saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bodrum'dan Milas istikametine seyir halinde olan 34 BTD 553 plakalı otomobil, sürücüsünün virajı alamaması sebebiyle kontrolden çıktı. Hakimiyetin kaybolması ile birlikte savrulan otomobil yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir anda alev aldı. Otomobil sürücüsü kendisini dışarı atarak kurutulurken, aracın alev aldığı görüntüler ise cep telefonu kameraları ile saniye saniye kaydedildi.

Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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