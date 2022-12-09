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Haberler Muğla Muğla'da rüşvet operasyonu! 5’i memur, 9 kişi gözaltına alındı

Muğla'da rüşvet operasyonu! 5’i memur, 9 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Gümrük Müdürlüğü'nde düzenlenen rüşvet operasyonunda, 5’i memur, 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Marmaris Gümrük Müdürlüğü'ndeki odaları ile evlerinde arama yapıldı.

AA

09.12.2022, 16:33

Muğla’da rüşvet operasyonu! 5’i memur, 9 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu 9 şüpheli yakalandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince, gümrük müdürlüğü çalışanı bazı memurların rüşvet aldıkları iddiaları üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda operasyon düzenleyen ekipler, gümrük muhafaza memurları Y.Ç, C.D, M.G.B, Marmaris Sahil Denetleme memurları İ.K. ve A.D, gemi acentesi çalışanı M.Y, yakıt tankeri şoförleri G.D, U.A. ve E.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapılıyor.

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