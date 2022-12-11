‘Cins köpek’ hırsızları kameralara yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, hırsızlar tarafından çalınan alabay ve kangal cinsi iki köpek sahiplerine teslim edildi. Siteler Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Geniş, dün 04.00 sıralarında evinin bahçesinde bağlı olan 50 bin lira değerindeki kangal cinsi köpeğinin çalındığını görünce şikayetçi oldu. Aynı mahallede yaşayan Ergün Bağlı da değeri yaklaşık 70 bin olan alabay cinsi köpeğinin çalınması üzerine polise başvurdu.

Üst üste gelen iki şikayeti değerlendiren polis ekipleri, saha ve kamera araştırmasında, hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin S.Y. ve C.Ç. olduğunu belirledi. Polisin düzenlediği operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, bir işyerinin demir merdivenine bağlı olarak bulunan köpekler ise sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan zanlıların polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

OSMAN AKÇA