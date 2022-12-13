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Haberler Muğla Muğla'daki yangında alevler geceyi gündüze çevirdi! 4 araç, bir iş yeri küle döndü

Muğla'daki yangında alevler geceyi gündüze çevirdi! 4 araç, bir iş yeri küle döndü

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde çıkan yangında 1 işyeri ve 4 araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

İHA

13.12.2022, 10:22

Muğla’daki yangında alevler geceyi gündüze çevirdi! 4 araç, bir iş yeri küle döndü

Son dakika edinilen bilgiye göre, Menteşe-Yatağan karayolu üzerindeki Bayır Sanayi Sitesi içinde yer alan İhsan İncili'ye ait oto tamirhanesinde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye ekipleri tarafından iş yerindeki yangına müdahale edilirken, alevler iş yerindeki araçlara da sıçradı.

Yangında 4 araç yanarak kullanılmaz hale gelirken, itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yapıyor. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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