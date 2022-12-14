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Haberler Muğla Muğla'da kahreden kaza! Henüz 15 yaşındaydı...

Muğla'da kahreden kaza! Henüz 15 yaşındaydı...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana gelen kazada yolun karşısına geçmek isteyen 15 yaşındaki lise öğrencisi Sıla AKgül otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

14.12.2022, 15:59

Muğla’da kahreden kaza! Henüz 15 yaşındaydı...

Kaza, saat 08.00 sıralarında Muğla-Aydın kara yolu Salihpaşalar mevkisinde meydana geldi. Yatağan'dan Menteşe yönüne giden Tolga Yağcı'nın kullandığı 48 YP 233 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sıla Akgül'e çarptı.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, Zübeyde Hanım Teknik ve Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Sıla Akgül'ü, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sıla Akgül, tüm müdahalere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Tolga Yağcı ise gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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