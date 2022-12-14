Muğla’daki 13 yıllık sır cinayet çözüldü! Bulunan kemikler ve kafatası...

Denizli'den Muğla'nın Menteşe ilçesine inşaatlarda çalışmak için giden ve 2009 yılında ortadan kaybolan Bayram Tosun'un eşi İmran Tosun ve oğlu Aşkın Tosun, Denizli Cumhuriyet Savcılığına müracaat ederek dosyanın tekrar açılmasını istedi. Ağustos ayında Bayram Tosun'un Menteşe'nin Yeşilyurt Mahallesi'nde çalıştığı inşaatlarda hassas burunlu köpekler ile arama çalışması yapıldı.

Özel bir televizyon kanalında cinayeti itiraf eden Keziban Turhan, eşi Veysel Turhan ve Keziban Turhan'ın kardeşi Kemal Biçe gözaltına alındı. Keziban Turhan ve kardeşi, Bayram Tosun'u öldürdükten sonra attıkları Menteşe'nin Kozağaç Mahallesi Hasankuyusu mevkiindeki dere yatağında yer gösterdi. Ancak dere içinde bir sonuca ulaşılamadı.





KEMİKLER BAYRAM TOSUN'A AİT ÇIKTI

Bölgede yaşayan bir vatandaş tarafından 2019 yılında Bayram Tosun'un gömüldüğü öne sürülen noktada insan kafatası, kemikler ve ayakkabı bulundu, bulunan kemikler kimsesizler mezarlığına gömüldü. 3 yıl önce kimsesizler mezarlığına gömülen kemikler, DNA testi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bayram Tosun'un oğlu Aşkın Tosun'dan örnekler alan ekipler, DNA'nın eşleştiğini ve kemiklerin Bayram Tosun'a ait olduğunu belirledi.