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Muğla'da erkek arkadaşını av tüfeğiyle öldüren kadın yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen olayda tartıştığı erkek arkadaşını av tüfeğiyle öldüren 31 yaşındaki kadın gözaltına alınarak tutuklandı.

İHA

15.12.2022, 09:20 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022, 09:24

Muğla’da erkek arkadaşını av tüfeğiyle öldüren kadın yakalandı

Olay, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Bağlıağaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, göre Ömer Karaca (32) ile kız arkadaşı K.Ç. (31) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda K.Ç. av tüfeğini eline aldı. Av tüfeğinin ateş alması sonucu Ömer Karaca vuruldu. Komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan K.Ç., jandarmadaki işlemlerini ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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