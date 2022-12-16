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Bodrum açıklarında 124 göçmen kurtarıldı, 2 kaçakçı yakalandı

Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri yelkenli tekne içerisindeki 124 düzensiz göçmeni kurtardı, 58 göçmeni yakaladı. Öte yandan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

İHA

16.12.2022, 10:52

Bodrum açıklarında 124 göçmen kurtarıldı, 2 kaçakçı yakalandı

Bodrum açıklarında İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri belirtilen yere hareket etti. Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-313) ve Sahil Güvenlik Botu (TCSG-11) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen yelkenli tekne içerisindeki 97 düzensiz göçmen kurtarıldı. Olayda 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı. Bodrum açıklarındaki diğer göçmen olayında ise Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Öte yandan Sahil Güvenlik ekipleri, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu 2 ayrı hareketli lastik botu da durdurarak toplamda 58 düzensiz göçmeni yakaladı.

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