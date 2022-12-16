Yasak aşk cinayetle bitti

M burcu.ılgın@yeniasir.com.tr uğla'nın Seydikemer ilçesinde Ömer Karaca (33), evine gittiği sevgilisi Keziban Çelik (32) tarafından vuruldu. Göğsünden vurulan Turizm işletmecisi Karaca olay yerinde hayatını kaybederken, Çelik çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Seydikemer'in Bağlıağaç Mahallesi'nde meydana geldi.

Ömer Karaca (32) sevgilisi Kezban Çelik'in evine geldi. Bir süre sonra evde oturan Karaca ile Çelik arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çelik, evinde bulunan av tüfeği ile Karaca'ya ateş etti.

"AV TÜFEĞİ PATLADI"

Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptıkları kontrolde Ömer Karaca'nın kalbine gelen saçmalar neticesinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Karaca'nın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Gözaltına alınan 3 çocuk annesi ilk ifadesinde, "Artık görüşmek istemediğimi söyledim, tartıştık. Benden ayrılmak istemediğini söyledi. Ben de evimden gitmesini istedim. Üzerime yürüyünce korkutmak için evde bulunan av tüfeğini kendisine doğrulttum ve bu esnada patladı. Korkutmak istedim, amacım öldürmek değildi, çok üzgünüm" diye konuştu.

İLİŞKİLERİ 1 YILDIR DEVAM EDİYORDU

EVLİ ve 3 çocuk annesi olan Keziban Çelik'in, Turizmci sevgilisi Ömer Karaca ile bir yıldır yasak aşk yaşadığı öğrenildi. Genç kadın işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MURAT YALÇIN