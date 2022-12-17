Kamyonetle çarpıştı! Kasksız sürücü feci şekilde can verdi!

Kaza, Çamdibi Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.G. idaresindeki 48 ABC 335 plakalı kamyonet ile Sercan Demirel (30) yönetimindeki 07 AJU 281 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.