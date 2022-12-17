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Haberler Muğla Kamyonetle çarpıştı! Kasksız sürücü feci şekilde can verdi!

Kamyonetle çarpıştı! Kasksız sürücü feci şekilde can verdi!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kamyonetle motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Sercan Demirel hayatını kaybetti. Demirel'in kask takmadığı iddia edildi.

İHA

17.12.2022, 09:51

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kamyonetle çarpıştı! Kasksız sürücü feci şekilde can verdi!

Kaza, Çamdibi Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.G. idaresindeki 48 ABC 335 plakalı kamyonet ile Sercan Demirel (30) yönetimindeki 07 AJU 281 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Kamyonetle çarpıştı! Kasksız sürücü feci şekilde can verdi!

Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen ve kask takmadığı iddia edilen sürücü Demirel ağır yaralandı.

Kamyonetle çarpıştı! Kasksız sürücü feci şekilde can verdi!

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrasında bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kamyonetle çarpıştı! Kasksız sürücü feci şekilde can verdi!

Hastanede tedavi altına alınan Demirel doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kamyonetle çarpıştı! Kasksız sürücü feci şekilde can verdi!

Demirel'in ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, kaza sonrası karakola giderek teslim olan kamyonet sürücüsü G.G. ise gözaltına alındı.

Kamyonetle çarpıştı! Kasksız sürücü feci şekilde can verdi!

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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