Muğla’da uyuşturucuya geçit yok! Yılbaşı öncesi sıkı kontrol!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polisin yılbaşı öncesi düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 2'si İran uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya uyuşturucu sürüleceği istihbaratına ulaştı. İran uyruklu A.E., (29) ile N R., (38) ve A.Ş.'nin (36) evlerine operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile 200 bin lira değerinde döviz ele geçirildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.