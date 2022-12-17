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Haberler Muğla Muğla'da uyuşturucuya geçit yok! Yılbaşı öncesi sıkı kontrol!

Muğla'da uyuşturucuya geçit yok! Yılbaşı öncesi sıkı kontrol!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yılbaşı öncesi piyasaya uyuşturucu sürüleceği ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2'si İran uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

DHA

17.12.2022, 10:07

Muğla’da uyuşturucuya geçit yok! Yılbaşı öncesi sıkı kontrol!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polisin yılbaşı öncesi düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 2'si İran uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya uyuşturucu sürüleceği istihbaratına ulaştı. İran uyruklu A.E., (29) ile N R., (38) ve A.Ş.'nin (36) evlerine operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile 200 bin lira değerinde döviz ele geçirildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

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